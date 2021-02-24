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Dünya

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a kaçmasına ilişkin davada 2 pilota hapis cezası verildi

Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davada, bir şirket yöneticisi ve 2 pilota "göçmen kaçakçılığı" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Melike Gallenkuş   | 24.02.2021
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a kaçmasına ilişkin davada 2 pilota hapis cezası verildi Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn

Istanbul

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