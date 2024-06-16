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Dünya

Hollanda'da binlerce kişi mültecilere destek için yürüdü

Hollanda'da, mültecilerin yeni bir yaşama kavuşma hayaliyle katettiği uzun mesafelere dikkati çekmek amacıyla "Mültecilerin Gecesi" adlı destek yürüyüşü düzenlendi.

Abdullah Aşıran  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Hollanda'da binlerce kişi mültecilere destek için yürüdü

Rotterdam

Mülteci Vakfı tarafından, bu yıl 15'incisi düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 7 bin kişi katıldı.

Mültecilere destek için 10, 20 ve 40 kilometrelik parkurlardan birini seçerek yürüyen binlerce kişi, yaklaşık 1 milyon 637 bin 938 avro bağış topladı.

Rotterdam, Haarlem, Nijmegen, Amersfoort ve Tilburg kentlerinde yerel saatle 00.00'da başlayan 40 kilometrelik yürüyüş gün ortasında son buldu.

Yürüyüşe katılan Nicole Maas, AA muhabirine, gece yürüyüşü yaparak ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin durumunu az da olsa anladıklarını söyledi.

İkinci kez yürüyüşe katıldığını belirten Maas, "Mülteciler bizim gibi değil onlar kaçmaya devam ediyorlar. Bazen uyumak zorunda kalıyorlar ama bu yürüyüş, size bir mülteciye yakın olma hissi veriyor." dedi.

Maas, yürüyüşe katılarak hoşgörü mesajını yaymak istediğini dile getirdi.

Yürüyüşe dördüncü kez katılan Frank van Moorsel da dünyanın her yerinde çok sayıda sıkıntı olduğunu ve felaketler yaşandığını dile getirerek, "Birbirimize göz kulak olmamız gerektiğini ve bunu yapmaya devam etmemizin önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Van Moorsel, yürüyüşe başladığında zorlandığını daha sonra dayanışma için yapıldığını hissettiğinde bunun kolaylaştığını dile getirdi.

Albert de Bakker da dünyada bazı şeylerin kötüye gittiğine işaret ederek, "Mültecilerin yanında olduğumuzu hep birlikte gösterelim. Elimizden gelen bir şeyi yapabileceksek onu mutlaka yapmalıyız." diye konuştu

Denise van Dop da "Her yerde yaşanan insani krizlere baktığımda, bir şekilde kenarda durmadan kendi payıma düşeni yapmak istediğim için mutluyum. İnsanlara mesajım şu olur; düşündüğünüzden daha fazlasını yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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