Arjantinli yıldız Messi "Dünya Kupası'nda en çok gol atan" ikinci oyuncu oldu
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçta Cezayir'i 3-0 yenen Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu.
Mücahit Hüseyin Eroğul
17 Haziran 2026•Güncelleme: 17 Haziran 2026
Fotoğraf: Hakan Akgün / AA
KANSAS
Cezayir karşısında sahaya çıkarak 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu olan Messi, Kansas'ta oynanan karşılaşmada attığı gollerle Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu sırasını Alman oyuncu Miroslav Klose'yle paylaşmaya başladı.
Kansas'a 13 golle gelen Messi, Arjantin'in Cezayir karşısındaki 3 golünü de atarak Dünya Kupası kariyerinde kaydettiği gol sayısını 16'ya yükseltti.