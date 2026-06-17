Arjantinli yıldız Messi "Dünya Kupası'nda en çok gol atan" ikinci oyuncu oldu 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçta Cezayir'i 3-0 yenen Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu.