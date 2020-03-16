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Dünya

Hollanda’da otoyollarda hız sınırı artık saatte 100 kilometre

Hollanda'da çevreyi korumak için otoyollarda hız sınırını gündüz saatte 130 kilometreden 100 kilometreye düşüren karar yürürlüğe girdi.

Selman Aksünger   | 16.03.2020
Hollanda’da otoyollarda hız sınırı artık saatte 100 kilometre

Amsterdam

Hollanda Bayındırlık ve Su İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl kasım ayında alınan, 06.00-19.00 saatleri arasında otoyollarda hız sınırını saatte 100 kilometreye düşüren kararın bugünden itibaren uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, yeni hız sınırı uygulamasının ülkedeki otoyolların yüzde 60'ından fazlasını kapsadığı ve yaklaşık 4 bin hız levhasının değiştirildiği belirtildi.

Öte yandan 19.00-06.00 saatleri arasındaki azami hız sınırı 130 kilometrede kalmaya devam edecek.

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