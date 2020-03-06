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Dünya, Koronavirüs

Hollanda’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Abdullah Aşıran   | 06.03.2020
Hollanda’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Netherlands Antilles

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünce yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam kentindeki Ikazia Hastanesinde karantina altındaki 86 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkede ilk defa Kovid-19'dan bir kişinin yaşamını yitirdiği, hastalığın kişiye nasıl ve nerede bulaştığının ise henüz belli olmadığı ifade edildi.

Hayatını kaybeden kişiyle iletişimde bulunanların evde kalması çağrısından bulunulan açıklamada, gerektiği takdirde onlara da test yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Hollanda’da bu zamana kadar 82 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

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