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Dünya

Hollanda’da İslam’a hakaret eden PEGIDA hareketinin lideri yargılanmayacak

Hollanda’da İslam’a hakaret eden, İslam ve göçmen karşıtı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalıların (PEGIDA) Hollandalı lideri Edwin Wagensveld yargılanmayacak.

Abdullah Aşıran   | 17.11.2022
Hollanda’da İslam’a hakaret eden PEGIDA hareketinin lideri yargılanmayacak

Rotterdam

Hollanda Savcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 22 Ekim’de Rotterdam kentinde PEGIDA gösterisinde 54 yaşında bir göstericinin megafon kullanarak Hz. Muhammed’e hakaret ettiği için polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, polisin hazırladığı dosyaya göre bunun Müslüman topluluğuna bir hakaret olarak kabul edilebileceği aktarıldı.

Dosyanın incelendikten sonra gözaltına alınan kişinin herhangi bir suç işlemediğinin ortaya çıktığı, bu nedenle yargılanmayacağı kaydedildi.

Savcılığın, mevcut içtihatlara dayanarak gözaltına alınan kişinin yaptığı açıklamanın İslam inancına mensup kişilere değil dinin kendisine hakaret olarak nitelendirilebileceğine karar verildiği belirtildi.

Kamu yayın kuruluşu NOS’ta çıkan haberde, savcılığın bahsettiği söz konusu kişinin Wagensveld olduğu bilgisi paylaşıldı.

Rotterdam kentinde 22 Ekim’de planlanan Kur'an-ı Kerim’i yakma eylemi öncesi uyarıları dikkate almayan ve nefret söylemini devam ettiren Wagensveld gözaltına alınmış ve eylem başlamadan bitmişti.

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