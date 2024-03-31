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Dünya

Hocalı katliamının yedi kurbanının kalıntısı Hocalı'da defnedildi

Hocalı'da yürütülen altyapı çalışmaları sırasındaki kazılarda tespit edilen toplu mezarda kalıntıları bulunan ve kimlikleri tespit edilen 7 kişinin naaşı Hocalı Şehitler Hıyabanı'nda defnedildi.

Ruslan Rehimov  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Hocalı katliamının yedi kurbanının kalıntısı Hocalı'da defnedildi Fotoğraf: AZERTAC

Bakü

Katliamın kurbanları için önce Berde şehrinde tören düzenledi.

Törenin ardından naaşlar konvoy eşliğinde Hocalı'ya götürülerek defnedildi. Definde kurbanların yakınları, devlet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Geçen ay Hocalı kent merkezinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasındaki kazılarda toplu mezar tespit edilmişti. Aynı yerde gömülü bu kişilerin ellerinin bağlı olduğu belirlenmiş ve kalıntılarda işkence bulgularına rastlanmıştı.

Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de saldırdığı Karabağ'daki Hocalı kasabasında savunmasız durumda 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Hocalı'da 1275 Azerbaycanlı, Ermeni güçlerince esir alınmıştı, bunlardan 150'sinden haber alınamamış ve kayıtlara kayıp olarak geçmişti.

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