Dolar
18.81
Euro
20.42
Altın
1,936.09
ETH/USDT
1,621.10
BTC/USDT
22,885.00
BIST 100
5,412.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor
logo
Dünya

Hırvatistan'da temizlik işçileri grev başlattı

Hırvatistan'da, temizlik işçileri üç meslektaşlarının işten çıkarılması ve düşük maaş nedeniyle greve gitti.

Ahmet Nurduhan, Stipe Majic   | 24.01.2023
Hırvatistan'da temizlik işçileri grev başlattı Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Zagreb

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temizlik işçileri, üç meslektaşlarının geçen hafta "işlerini ihmal ettikleri" gerekçesiyle işten çıkarılması ve düşük maaşlar sebepleriyle grev başlatırken, şehrin sokakları çöp yığınlarıyla doldu.

"Cistoca" isimli temizlik şirketinin greve katılan yaklaşık 1000 çalışanı, işten çıkarılan meslektaşlarının geri alınmaması ve maaşlarında artış olmaması durumunda işe geri dönmeyeceklerini ifade etti.

Cistoca Zagreb Sendikası ise görev yapmayı reddeden işçilerin, maaş ve çalışma şartlarında iyileştirmeler yapılması talebinde bulunduğunu duyurdu.

Söz konusu işçilerin, plastik atıklarla diğer atıkları aynı kamyona boşaltırken bir vatandaş tarafından görüntüleri çekilmiş, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine "işlerini ihmal ettikleri" gerekçesiyle iş akdi feshedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2022 turizm verilerini 31 Ocak'ta açıklayacaklarını bildirdi
Bakan Kurum: İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmı bitti, nisan ayına bitiririz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir
Milli Savunma Bakanı Akar: Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İstanbul'daki kilise lojmanı yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Benzer haberler

Hırvatistan'da temizlik işçileri grev başlattı

Hırvatistan'da temizlik işçileri grev başlattı

Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndaki yer hizmetleri personelinden uyarı grevi

İngiltere ve Galler'de ambulans çalışanları greve başladı

İngiltere'de ambulans çalışanları 10 yeni grev duyurusunda bulundu

İngiltere'de ambulans çalışanları 10 yeni grev duyurusunda bulundu
Alman sendikası, posta servisi Deutsche Post ve DHL çalışanlarını greve çağırdı

Alman sendikası, posta servisi Deutsche Post ve DHL çalışanlarını greve çağırdı
Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet