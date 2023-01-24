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Dünya

Biden, ABD'nin petrol rezervini kullanma yetkisini sınırlayan yasa tasarısını veto edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Stratejik Petrol Rezervi üzerindeki yetkisini sınırlandıracak yasa tasarısını veto edeceği bildirildi.

Salih Okuroğlu   | 24.01.2023
Biden, ABD'nin petrol rezervini kullanma yetkisini sınırlayan yasa tasarısını veto edecek

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervinden petrol satışı yapılmasına ilişkin yetkisini kısıtlamayı öngören yasa tasarısının kendisine sunulması halinde yasayı veto edeceği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, basın açıklamasında, tasarının, Cumhuriyetçilerin "aşırı politikalarının" bir parçası olduğunu iddia ederek, söz konusu tasarının çalışan aileleri mali açıdan zor duruma düşüreceğini, sadece zengin vergi mükelleflerine ve büyük şirketlere fayda sağlayarak, ABD'nin mali açığını şişireceğini savundu.

Jean-Pierre, Rusya-Ukrayna savaşına atıfta bulunarak, yasa tasarısının, ABD'nin enerji güvenliğini daha da tehlikeye atacağını ve enerji kıtlığına yol açacağını belirterek, tasarının "ülkenin petrol çıkarma kabiliyetine müdahale ederek, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaş amaçlarına yardımcı olacağını" iddia etti.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, yasanın Başkan'ın acil durumlara yanıt vermek için ihtiyaç duyduğu yetkileri engelleyeceğini söyledi.

Granholm, "Demokrat veya Cumhuriyetçi bir başkanın görevde olması umurumda değil, neden ülkenin acil durumlara müdahale etme kapasitesini ve bu acil durumların bir sonucu olarak maliyetleri düşürme kabiliyetimizi engelleyesiniz?" dedi.

Senatonun bu durumun önemini bilerek hareket etmesi gerektiğini dile getiren Granholm, ayrıca Biden'ın, Rusya-Ukrayna avaşı nedeniyle yükselen gaz fiyatlarını azaltmak için ABD'nin Stratejik Petrol Rezervini kullandıktan sonra yeniden doldurabileceğine inandığını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında Mart 2022'de, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

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