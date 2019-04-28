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Dünya

Hırvatistan'da otomobil ittirmede Guinness rekoru kırıldı

Hırvat Tomislav Lubenjak, 730 kilogramlık otomobili 100 kilometre boyunca elleriyle ittirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Stipe Majic,Lejla Bıogradlıja   | 28.04.2019
Hırvatistan'da otomobil ittirmede Guinness rekoru kırıldı

Grad Zagreb

Hırvat Tomislav Lubenjak, 730 kilogramlık otomobili 100 kilometre boyunca elleriyle ittirerek adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb sokaklarında 17 saat boyunca elleriyle otomobil ittiren Lubenjak, daha önce yapılan 83 kilometrelik rekoru kırarak söz konusu dalda yeni rekortmen olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Zagreb sokaklarında elleriyle otomobil ittiren Lubenjak, Hırvat ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Halk, geçmiş rekoru devirmeyi başaran Lubenjak'ı alkışlayarak tebrik etti.

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