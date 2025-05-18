Hırvatistan'da halk yerel seçim için sandık başında
Hırvatistan'da, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçimler düzenleniyor.
Zagreb
Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'daki yerel seçimler için oy kullanma işlemi yerel saat 19.00'a kadar devam edecek.
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Yaklaşık 3,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Hırvatistan'daki seçimlerde 31 binden fazla aday yarışacak, 428 belediye, 127 büyükşehir belediyesi ve 21 kantonun yeni yöneticileri belirlenecek.
Hırvatistan Merkez Seçim Kurulunun (DIP), resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.
AB üyesi Hırvatistan'da son yerel seçim 2021'de yapılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.