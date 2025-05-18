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Dünya

Hırvatistan'da halk yerel seçim için sandık başında

Hırvatistan'da, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçimler düzenleniyor.

Lejla Biogradlija  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Hırvatistan'da halk yerel seçim için sandık başında

Zagreb

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'daki yerel seçimler için oy kullanma işlemi yerel saat 19.00'a kadar devam edecek.

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Yaklaşık 3,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Hırvatistan'daki seçimlerde 31 binden fazla aday yarışacak, 428 belediye, 127 büyükşehir belediyesi ve 21 kantonun yeni yöneticileri belirlenecek.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulunun (DIP), resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.

AB üyesi Hırvatistan'da son yerel seçim 2021'de yapılmıştı.

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