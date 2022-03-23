Hırvatistan'a geçen Ukraynalılar geride kalanlar için endişeli
Svitlana Kalinina, "Oğlumla bağlantımı kaybettim. Onun için çok üzülüyorum. Diğer akrabalarım için de üzülüyorum. Onlara da ulaşamıyorum." dedi.
Zagreb
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de, Ukrayna’dan gelen 130 mülteci Hırvatistan Kızılhaçı tarafından Motel Plitvice'ye yerleştirildi.
Başkentin güneybatı girişinde bulunan Motel Plitvice'ye yerleştirilenlerin çoğunluğunu Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle vatanlarını bırakıp gelen kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.
Svitlana Kalinina, Rusya’nın ilk saldırılarında yıkıma uğrayan Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında Borodyanka bölgesinden gelerek Motel Plitvice’ye yerleşenlerden biri.
Hırvatistan’a 7 Mart’ta geldiğini ve Ukrayna’nın batısındaki daha sakin bölgelerde kızını bıraktığını belirten Kalinina, "Oğlumla bağlantımı kaybettim. Çok üzülüyorum. Diğer akrabalarım için de üzülüyorum. Onlara da ulaşamıyorum." dedi.
Kalinina, arkadaşlarının, dostlarının ve akrabalarının yıkıntılar altında kaldığını anlatarak, "Kiev’in diğer bölgelerinde de büyük yıkımlar oldu, oralar da Rusya’nın saldırısı altındaydı." diye konuştu.
Hırvatistan’da çok sıcak karşılandığına dikkati çeken Kalinina, "Burada insanlar savaşı daha önce yaşamışlar ve bizi anlıyorlar, nesiller boyunca Ukraynalılar bu sıcak karşılamayı unutmayacak." ifadelerini kullandı.
Kalinina, Ukrayna’da fırıncılık alanında çalıştığını söyleyerek, "Burada çalışmak isterim, böylece vatanımda kalanlara yardımcı olabilirim." dedi.
Evlerine bir an önce dönmeyi umuyorlar
Irina Kojeva da 6 yaşındaki oğluyla Odessa’yı bırakıp Hırvatistan’a geldiğini vurgulayarak, "Evde 80’li yaşlarda ebeveynlerimi ve kedimi bıraktım ama onlarla düzenli olarak telefonla görüşüyorum." diye konuştu.
Önce Avusturya’ya erkek arkadaşının ailesinin yanına geldiklerini ama onların evinde yer olmadığını dile getiren Kojeva, "Haritada havası evime, Odessa’ya, dili de Ukraynacaya benzeyen Hırvatistan’ı buldum ve buraya gelmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.
Kojeva, 6 yaşındaki oğluyla huzur içinde yaşamak istediği için Hırvatistan'a geldiğinin altını çizerek, "Burada iş bulup yaşamak isterim, başlangıçta belki birkaç ay belki de daha uzun bir süre yaşarız." dedi.
Savaş biter bitmez vatanına dönmek istediğini de kaydeden Kojeva, "Savaş bitmezse oğlumun burada yaşayıp okula gitmesini istiyorum." şeklinde konuştu.
Kojeva, "Savaş çok korkunç. Rusya bizim ülkemize geldi ve savaş başlattı, bu korkunçtu. Kadınlar ve çocuklar ülkeyi terk etti ama erkekler kaldılar çünkü Ukrayna’yı, ülkemizi savunmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Hırvatistan Kızılhaçı Sözcüsü Katarina Zoric de insani yardımda bulundukları mültecilerin kadın, çocuk ve yaşlı erkeklerden oluştuğunu anlatarak, şöyle devam etti:
"Göçmen merkezlerinde genellikle hijyen malzemeleri, oyuncaklar, çocuklar için tatlılar ve düzenli yemek veriyoruz. Timler durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Mülteciler korkuyor, bıraktıkları aileleri için endişeliler ve onlarla iletişim kurmaya çalışıyorlar, Hırvatistan’da geleceğin onlar için neler getirdiğini bilmiyorlar."
Mültecilerin çocuklarını okula yazdırıp, sağlık ve sosyal manada gerçekten ihtiyaçları olan her şeyi alamayacakları için endişeli olduğunu aktaran Zoric, "Elimizden geldiğince onları sakinleştirip, teselli ediyoruz. Hırvatistan’da mülteci statüsü ile tüm temel haklarının güvencede olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." dedi.
Mülteci sayısının sürekli değiştiğini, insanların gelip gittikleri durumlar olduğunu da hatırlatan Zoric, "Hırvatistan’a gelenler genellikle burada kalıyorlar, önümüzdeki aylarda burada hayatlarının nasıl devam edeceğine karar vermeden önce kendilerine bir sığınak arıyorlar." ifadelerini kullandı.
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkeye şimdiye kadar 8 bin 600 Ukraynalı mülteci geldiğini bildirmişti.
Hırvatistan, Avrupa Birliği Komisyonuna, Ukraynalı 20 bin mülteciyi kabul edip temel ihtiyaçlarını gidermeyi taahhüt etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.