Hindistan'ın batıdaki eyaletinde Kovid-19'un 'Çift mutant' varyantı görüldü
Yeni Delhi
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Hindistan'ın batı eyaletlerinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Çift mutant" (Double mutant) varyantının tespit edildiği bildirildi.
US News'in, Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Sujeet Kumar Singh'in açıklamasına dayandırdığı haberinde, Hindistan'ın Kovid-19'dan en çok etkilenen eyaletlerinden biri olan batıdaki Maharashtra'dan alınan örneklerden 206'sında Kovid-19'un çift mutant varyantının tespit edildiği kaydedildi.
Haberde, yeni varyanta başkent Yeni Delhi'deki 9 örnekte de rastlandığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.