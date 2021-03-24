Euro
9.39
Dolar
7.93
BIST 100
1,406.97
Altın
1,730.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Hindistan'ın batıdaki eyaletinde Kovid-19'un 'Çift mutant' varyantı görüldü

İbrahim Hakkı Çetinkaya   | 24.03.2021
Hindistan'ın batıdaki eyaletinde Kovid-19'un 'Çift mutant' varyantı görüldü Fotoğraf: Pankaj Nangia/AA

Yeni Delhi


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan'ın batı eyaletlerinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Çift mutant" (Double mutant) varyantının tespit edildiği bildirildi.

US News'in, Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Sujeet Kumar Singh'in açıklamasına dayandırdığı haberinde, Hindistan'ın Kovid-19'dan en çok etkilenen eyaletlerinden biri olan batıdaki Maharashtra'dan alınan örneklerden 206'sında Kovid-19'un çift mutant varyantının tespit edildiği kaydedildi.

Haberde, yeni varyanta başkent Yeni Delhi'deki 9 örnekte de rastlandığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 543 bin 849'a yükseldi
Hindistan'ın batıdaki eyaletinde Kovid-19'un 'Çift mutant' varyantı görüldü
İspanya'da hükümetin 'yabancı turiste evet, yerli turiste hayır' kararı tartışılıyor
Belçika, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ilave kısıtlamalar getirdi
Merkel Paskalya Bayramı sürecinde alınacak Kovid-19 tedbirleri konusunda geri adım attı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 543 bin 849'a yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 543 bin 849'a yükseldi

Hindistan'ın batıdaki eyaletinde Kovid-19'un 'Çift mutant' varyantı görüldü

Belçika, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ilave kısıtlamalar getirdi

Merkel Paskalya Bayramı sürecinde alınacak Kovid-19 tedbirleri konusunda geri adım attı

Merkel Paskalya Bayramı sürecinde alınacak Kovid-19 tedbirleri konusunda geri adım attı
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 75 bini geçti

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 75 bini geçti
Orta Avrupa’da 'salgının kontrolden çıktığı' iki ülke: Çekya ve Polonya

Orta Avrupa’da 'salgının kontrolden çıktığı' iki ülke: Çekya ve Polonya