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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da hükümetin 'yabancı turiste evet, yerli turiste hayır' kararı tartışılıyor

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin, yeni tip koronavirüs salgınında olası bir üçüncü dalgaya karşı aldığı, ülkedeki dini bayram olan Paskalya tatili boyunca "yabancı turiste evet, yerli turiste hayır" kararı ülkede tartışma yarattı.

Şenhan Bolelli   | 24.03.2021
İspanya'da hükümetin 'yabancı turiste evet, yerli turiste hayır' kararı tartışılıyor Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da hükümet mevcut durumda uygulanan özerk yönetimler arası serbest dolaşım yasağını Paskalya tatili süresince (27 Mart-5 Nisan) devam ettirirken, PCR testi şartıyla uçakla gelen yabancı turistlere kapılarını açık tuttu.

Hükümetin kararı gerek muhalefet partileri gerek AB Komisyonu gerekse turizm sektörü dernekleri tarafından eleştirildi.

Dernekler, hükümeti, Kovid-19 önlemlerinde "tutarsız kararlar" almakla suçladı.

İspanya Başbakan Pedro Sanchez, meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, "Biz, İspanya'daki tüm vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunuyoruz. Kovid-19'a karşı yürüttüğümüz politikalar Avrupa politikalarıyla uyumludur. Ne iç ne de dış seyahat için uygun bir zaman." dedi.

Sanchez, "AB Komisyonunun da söylediği gibi sınırları kapatmak virüsün yayılmasının durdurulmasını garanti etmiyor. Komisyon, her ülkenin kendi iç önlemini almasını tavsiye etti. Bizim de yaptığımız bu. Sınırlarımızı açık tutuyoruz ama 72 saat önce yaptırdıkları negatif sonuçlu PCR testleriyle ülkemize gelen Almanlar ve Fransızlar, burada İspanyollarla aynı önlemlere uymak zorunda." ifadelerini kullandı.

Ülkelerindeki Kovid-19 kısıtlamalarından kaçarak İspanya'ya gelen Alman ve Fransız turistlerin sayısı son dönemlerde artarken, turizmin en önemli geçim kaynağı olduğu Balear ve Kanarya Adaları ile Kovid-19 önlemlerinin en çok gevşetildiği Madrid turistlerin ilk tercihi oluyor.

İspanya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağı (bazı bölgelerde saat 22.00'den bazılarında 23.00'den itibaren), aynı evde yaşayanlar dışında evde toplanma yasağı veya restoranların kapalı bölümlerinde en fazla 4 kişiyle oturma uygulamaları devam ederken kontroller de artırıldı.

Başkent Madrid'de sadece 19-21 Mart arasında polisin düzenlediği operasyonlarda, Kovid-19 önlemlerine uyulmayarak organize edilen 322 ev partisine baskın yapıldığı, aralarında yabancıların da olduğu 65 kişinin gözaltına alınıp para cezaları kesildiği bildirilmişti.

Kovid-19'da üçüncü dalga riskini en aza indirmeye çalışan Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Paskalya döneminde genel karantina uygulayıp, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulunuyor.

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