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Dünya

Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 71'e yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletindeki şiddetli seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı.

Saadet Firdevs Aparı   | 20.06.2022
Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 71'e yükseldi

Ankara

Yetkililer, Asya'nın en büyük nehirlerinden biri olan Brahmaputra Nehri'nin taşmasına neden olan, haftalardır süren şiddetli yağışlarda 9 kişinin daha öldüğünü, ölü sayısının 6 Nisan'dan bu yana 71'e yükseldiğini belirtti.

Assam Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi (ASDMA), selin son 24 saatte eyaletteki 33 bölgeye ulaştığını, 4 milyondan fazla kişinin sellerden etkilendiğini bildirdi.

Öte yandan yetkililer, 8 gündür sel ve toprak kaymasıyla karşı karşıya kalan Assam'da 8 kişinin kayıp olduğunu aktardı. Afetler nedeniyle toplam 186 bin 424 kişinin yardım kamplarına sığındığı belirtildi.

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