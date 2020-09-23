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Dünya

Hindistan'daki çöken binada ölü sayısı 35'e çıktı

Hindistan'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Emel Gözellik   | 23.09.2020
Hindistan'daki çöken binada ölü sayısı 35'e çıktı Fotoğraf: Imtiyaz Shaikh - Anadolu Ajansı

Ankara

Ülke basınındaki haberlere göre, Maharaştra eyaletinin ve ülkenin ticari başkenti Mumbai yakınındaki Bhiwandi bölgesinde 21 Eylül Pazartesi günü çöken binadan 15 kişinin daha cesedi çıkarıldı. 

Ölü sayısı 35'e çıktı.

Yetkililer, en az 8 kişinin halen enkazın altında olduğunu, arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, çöken binada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunmuştu.


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