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Dünya

Eyfel Kulesi asılsız bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi

Bomba ihbarı nedeniyle boşaltılan Paris’in simgelerinden Eyfel Kulesi, ihbarın asılsız çıkması üzerine geniş güvenlik önlemleri altında yeniden ziyarete açıldı.

Alaattin Doğru   | 23.09.2020
Eyfel Kulesi asılsız bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi Fotoğraf: Francois Pauletto/AA

Paris

Yerel basında çıkan haberlere göre, Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin olduğu bölgeye bomba bırakıldığı yönünde polise yapılan ihbar sonrasında kule ve bölgedeki binalar tahliye edildi.

Polis, güvenlik çemberine aldığı bölgede arama çalışmalarına başladı.

İhbar asılsız çıktı

Polis yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğlene yakın saatlerde yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığını belirtti.

Yetkili, Eyfel Kulesi'nin geniş güvenlik önlemleri altında yeniden ziyarete açıldığını kaydetti.                  

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Eyfel Kulesi asılsız bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi

Eyfel Kulesi asılsız bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi