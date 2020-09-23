Eyfel Kulesi asılsız bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi
Bomba ihbarı nedeniyle boşaltılan Paris’in simgelerinden Eyfel Kulesi, ihbarın asılsız çıkması üzerine geniş güvenlik önlemleri altında yeniden ziyarete açıldı.
Paris
Yerel basında çıkan haberlere göre, Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin olduğu bölgeye bomba bırakıldığı yönünde polise yapılan ihbar sonrasında kule ve bölgedeki binalar tahliye edildi.
Polis, güvenlik çemberine aldığı bölgede arama çalışmalarına başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.