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Dünya

Hindistan'da yasa karşıtı protestolar sürüyor

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolar bir ayı aşkın bir süredir devam ediyor.

Muhammet Nazım Taşcı   | 17.01.2020
Hindistan'da yasa karşıtı protestolar sürüyor Fotoğraf: Imtiyaz Shaikh/AA

Ankara

Hindistan'da yasa karşıtı protestolar sürüyor

Hindistan'ın Mumbai kentinde toplanan Hindistanlı kadınlar Hindistan'ın Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) ve Ulusal Nüfus Sicili (NPR) uygulamaları ile Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliği (CAA) protesto etti. ( Imtiyaz Shaikh - Anadolu Ajansı )

Başkent Yeni Delhi'de Jama Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen binlerce kişi, yasa karşıtı gösteri düzenledi.

Yasa ve hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, "Adalet istiyoruz, anayasayı koruyun" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılanlar arasında, geçen yıl aralık ayında Jama Camisi'ndeki eylem sırasında gözaltına alınan ve dün akşam serbest bırakılan Ambedkar Ordusu (Bhim Army) lideri Çandraşekar Azad da bulunuyordu.

Azad, burada yaptığı konuşmada, "Yasa yürürlükten kaldırılana değin protestolara devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ülkenin çeşitli şehirlerindeki protestolara ilham veren, Yeni Delhi'nin güneyinde Shaheen Bagh banliyösündeki çoğunluğu kadın yüzlerce kişinin oturma eylemi bir ayı aşkın süredir devam ediyor.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

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