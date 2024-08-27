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Dünya

Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu son 48 saatte 17 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle son 48 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi kayboldu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu son 48 saatte 17 kişi hayatını kaybetti

Ankara

​​​​​​​Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde üç gündür şiddetli yağışların etkili olduğunu duyurdu.

Yetkililer, yağışlar nedeniyle son 48 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

Gujarat afet yönetimi yetkilileri, yaklaşık 20 bin kişinin yağışlardan etkilendiğini ve 6 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

İki eyalette yağmurdan etkilenen bölgedeki barajların çoğunun taşması üzerine yetkililer sel uyarısı yaptı.

Ayrıca her iki eyalette de yağmurdan etkilenen bölgelerdeki okullar iki gün tatil edildi.

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