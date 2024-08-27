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Dünya

AFAD, Bangladeş'te sel felaketinden etkilenenlere yardım malzemelerini ulaştırıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım paketlerini ulaştırıyor.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
AFAD, Bangladeş'te sel felaketinden etkilenenlere yardım malzemelerini ulaştırıyor

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, Bangladeş'te 20 Ağustos'ta meydana gelen selin etkili olduğu bölgelerdeki insani yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "AFAD ekibimiz, afetten en çok etkilenen ve kara yolu bağlantılarının koptuğu Feni bölgesindeki köylere nehirler üzerinden sandallarla ulaştı. Dağıtımına başlanan 16 bin 750 yardım paketi ile bölgedeki temel ihtiyaçları karşılıyor, afetin yaralarını sarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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