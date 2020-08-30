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Dünya

Hindistan'da şiddetli yağışlar 20 can aldı

Bölgede etkisini gösteren muson yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda 20 kişi hayatını kaybetti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 30.08.2020
Hindistan'da şiddetli yağışlar 20 can aldı

Ankara

Hindistan’ın Madya Pradeş ve Odişa eyaletlerinde şiddetli muson yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda 20 kişi öldü.

NDTV kanalındaki habere göre, Madya Pradeş eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, selin etkili olduğu 40 köydeki 1200 kişi tahliye edildi.

Yetkililer, eyaletin 12 bölgesinin yağışlardan etkilendiğini, 9 bin 300 kişinin yardım kamplarına alındığını bildirdi.

Öte yandan Senoi bölgesinde yeni yapılan bir köprü de yıkıldı.

Afetin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Yağışların gelecek günlerde devam etmesi bekleniyor.

Odişa'da 12 kişi öldü

Odişa eyaletinde de yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin 10 bölgesindeki 415 binin üzerinde kişi musonlardan etkilendi, 2 bin 750’den fazla ev hasar gördü.

Yetkililer, yaklaşık 20 bin kişinin 206 yardım kampına tahliye edildiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Hindistan İçişleri Bakanlığı afet yönetimi biriminin 12 Ağustos tarihli sel durum raporunda, 2020 muson dönemindeki yağışların yol açtığı seller nedeniyle 11 eyalette 868 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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