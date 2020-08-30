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Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Danimarkalı İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan yandaşlarının İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı.

Safiye Karabacak   | 30.08.2020
İslam İşbirliği Teşkilatı İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı

İstanbul

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsveç'teki "kabul edilemez" olayın din ve inanca yönelik kışkırtma ve aşırılığa karşı mücadele konusundaki uluslararası çabalarla çeliştiği belirtildi. 

Teşkilatın İslamofobi Gözlemevi'nin "İsveç makamlarının bu provokatif eylemi gerçekleştirenlere karşı aldığı tedbirleri" memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada, İsveç'te ikamet eden Müslümanlara "ihtiyatlı olma, şiddet eylemlerine başvurmama ve olayı yasal çerçevede ele alma" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bu tür saldırıların bir daha yaşanmaması için İİT'nin uluslararası düzeyde çabalarını sürdüreceği vurgulandı.

Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu

Danimarka’dan İsveç’in Malmö kentine gelen İslam düşmanı Sıkı Yön (Stram Kurs) Partisi lideri Rasmus Paludan yandaşları, 28 Ağustos'ta polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Provokasyon görüntülerinin internette yayılmasının ardından Malmö'de ırkçılık karşıtı grup, olaya tepki göstermiş, trafiği engelleyen eylemciler yolda lastik yakmıştı.Polis, Kur'an-ı Kerim yakan 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan'a da iki yıl boyunca İsveç'e giriş yasağı getirilmişti.

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