Hindistan'da Kovid-19’un hızlı bulaşan türü görüldü
Ülkede Kovid-19'un çabuk yayılan türüne rastlandığı bildirildi.
Ankara
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Hindistan’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çabuk yayılan türüne rastlandı.
Ülke basınındaki habere göre, Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere’den ülkeye gelen 6 kişide Kovid-19'un çabuk bulaşan türünün görüldüğü belirtildi.
Söz konusu 6 kişinin izole edildiği ve onlarla seyahat eden yolcuların da karantinaya alındığı duyuruldu.
Hint hükümeti, İngiltere'den yapılan uçuşların 31 Aralık'a kadar iptal edildiğini açıklamıştı.
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