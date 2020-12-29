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Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da Kovid-19’un hızlı bulaşan türü görüldü

Ülkede Kovid-19'un çabuk yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Şeyma Uzundere   | 29.12.2020
Hindistan'da Kovid-19’un hızlı bulaşan türü görüldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çabuk yayılan türüne rastlandı.

Ülke basınındaki habere göre, Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere’den ülkeye gelen 6 kişide Kovid-19'un çabuk bulaşan türünün görüldüğü belirtildi.

Söz konusu 6 kişinin izole edildiği ve onlarla seyahat eden yolcuların da karantinaya alındığı duyuruldu.

Hint hükümeti, İngiltere'den yapılan uçuşların 31 Aralık'a kadar iptal edildiğini açıklamıştı.





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