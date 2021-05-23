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Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 741 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 741 kişi yaşamını yitirdi.

Şeyma Uzundere   | 23.05.2021
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 741 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 741 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 299 bin 266’ya çıktı.

Hindistan'da, son 24 saatte 240 bin 842 Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 26 milyon 530 bin 132'ye yükseldi.

Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 8 Mayıs'ta 4 binin üzerine çıkmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Ülkede günlük vakalar zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 5 günde 300 binin altına indi.

Hindistan'ın büyük kentlerinde salgın düşüşe geçti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin 22 Nisan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 26 bini aşarken son 24 saatte görülen vaka sayısı 2 bin 260 olarak kayıtlara geçti.

4 Nisan’da 11 binden fazla vaka görülen yaklaşık 12 milyon 500 bin nüfuslu Mumbai'de ise son 24 saatte 1299 yeni vaka kaydedildi.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Aşılama kampanyası

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesinde yayımlanan son verilere göre, Hindistan'da 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 190 milyon doz aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı. Ülkenin en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, aşı tedarikinde sıkıntılar yaşandığını bildiriyor.

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