Euro
7.70
Dolar
6.84
BIST 100
111,185.00
Altın
1,723.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığında yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ'ın tanıtımına katılıyor Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'nın konuğu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi.

Zehra Ulucak   | 17.06.2020
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 bin 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 974 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 354 bin 65'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte kaydedilen 2 bin 3 can kaybıyla Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 11 bin 903'e çıktığı bildirildi.

Ülkede son bir günde Kovid-19 kaynaklı bildirilen can kayıplarındaki ani artışa, Maharashtra eyaletinde daha önce bildirilmeyen ölümlerin eklenmesinin neden olduğu kaydedildi. 

Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 186 bin 935 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyon 266 bine yaklaşırken, 446 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 553 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi
Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1282 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 730 kişi öldü

Benzer haberler

Dünden bugüne Çin ve Hindistan arasındaki sınır çatışmaları

Dünden bugüne Çin ve Hindistan arasındaki sınır çatışmaları

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi

Çin-Hindistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 20'ye yükseldi

BM Genel Sekreterinden Hindistan’a 'Keşmirli çocukları koruması' çağrısı

BM Genel Sekreterinden Hindistan’a 'Keşmirli çocukları koruması' çağrısı
Çin-Hindistan sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü

Çin-Hindistan sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü
Türkiye ve Hindistan arasındaki ticarette istikrarlı büyüme sürüyor

Türkiye ve Hindistan arasındaki ticarette istikrarlı büyüme sürüyor