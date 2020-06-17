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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısında 12 güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Akça ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 17.06.2020
Afganistan'da Taliban saldırısında 12 güvenlik görevlisi öldü Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat/AA

Kabil

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan Valiliği Sözcüsü Abdul Maruf Azer, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Akça'nın merkezindeki Balaihisar askeri karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Azer, saldırıda 12 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığını, 4'ünün de militanlar tarafından rehin alındığını belirtti.

Saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğü, 10 militanın yaralandığı bilgisini paylaşan Azer, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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