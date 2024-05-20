Dolar
32.22
Euro
35.07
Altın
2,437.82
ETH/USDT
3,084.90
BTC/USDT
66,654.00
BIST 100
10,646.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
logo
Dünya

Hindistan'da genel seçimlerin 5. aşamasında oy verme işlemi başladı

Hindistan'daki 7 aşamalı genel seçimler kapsamında seçmenler, parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirlenmesi için 5. aşamada oy kullanmaya başladı.

Zeynep Katre Oran  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Hindistan'da genel seçimlerin 5. aşamasında oy verme işlemi başladı

Ankara

Ulusal basındaki haberlere göre, seçimin 5. aşamasında 49 seçim bölgesinde yaklaşık 695 aday yarışıyor.

Bihar, Uttar Pradeş, Jharkhand, Maharaştra, Odişa, Batı Bengal eyaletlerinin yanı sıra Cammu Keşmir ve Ladakh bölgesinde yaklaşık 89 milyon seçmen oy vermeye başladı.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.

Hindistan genel seçimleri

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Son seçimlerden galip çıkan Başbakan Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.

Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimler çerçevesinde 19 ve 26 Nisan'da, ayrıca 7, 13, 20, 25 Mayıs'ta ve son olarak 1 Haziran'da olmak üzere 7 aşamada oy kullanacak. Seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Başkalarına insan hakları dersi verenlerin Gazze'de işlenen suça ortak olmalarını kınıyoruz
TÜİK'e 21 sözleşmeli personel alınacak
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi'ne katılacak
"Kalkan-22" operasyonlarında 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Benzer haberler

Hindistan'da genel seçimlerin 5. aşamasında oy verme işlemi başladı

Hindistan'da genel seçimlerin 5. aşamasında oy verme işlemi başladı

Hindistan'ın Mumbai kentinde reklam panosunun düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 14'e çıktı

Hindistan seçimlerinde Müslümanlara yönelik ayrımcı söylem tepki topluyor

Hindistan'da genel seçimlerin 4. aşamasında oy verme işlemi başladı

Hindistan'da genel seçimlerin 4. aşamasında oy verme işlemi başladı
Air India Express, 300 kabin memurunun "hastalanması" üzerine 90 kadar uçuşunu iptal etti

Air India Express, 300 kabin memurunun "hastalanması" üzerine 90 kadar uçuşunu iptal etti
Hindistan'da genel seçimlerin 3'üncü aşamasında oy verme işlemi başladı

Hindistan'da genel seçimlerin 3'üncü aşamasında oy verme işlemi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet