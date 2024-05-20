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Dominik Cumhuriyeti'nde devlet başkanlığı seçimini Abinader kazandı

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde devlet başkanlığı seçimini mevcut Devlet Başkanı Luis Abinader kazandı.

Sinan Doğan  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Dominik Cumhuriyeti'nde devlet başkanlığı seçimini Abinader kazandı

Bolivar

Sandıkların yüzde 50'sinin açılması neticesinde elde edilen sonuçlara göre, Devlet Başkanı ve Modern Devrimci Parti (PRM) adayı Abinader, oyların yüzde 58,85'ini alarak devlet başkanı seçildi.

Halk Gücü (FP) adayı eski Devlet Başkanı Leonel Fernandez yüzde 26,9 ve Dominik Kurtuluş Partisi'nin (PLD) adayı mevcut Santiago Belediye Başkanı Abel Martinez ise yüzde 10,72 oy aldı.

Abinader'in siyasi rakipleri Fernandez ve Martinez, yenilgiyi kabul ederek devlet başkanını seçim zaferinden ötürü kutladı.

Devlet Başkanı Abinader, rakiplerinin kendisini arayarak tebrik ettiğini belirterek, "Tüm Dominiklilerin devlet başkanı olacağım. Halk, açıkça değişimi destekledi. Demokratik yarış için rakiplerime teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Böylece seçimleri ilk turda kazanan Abinader, ülkeyi 2024-2028 yılları arasında bir kez daha yönetecek.

Yerel basında çıkan habere göre, Abinader'in partisi, Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye dağılımında da çoğunluğu elde etti.

Dominik Cumhuriyeti'nde halk, yeni devlet başkanı ile Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek için dün sandık başına gitmişti.

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