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Dünya

Hindistan'da çığ altında kalan 41 kişi kurtarılmaya çalışılıyor

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde çığ altında kalan 57 kişiden 16'sının kurtarıldığı, diğerlerine ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Sercan İrkin  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Hindistan'da çığ altında kalan 41 kişi kurtarılmaya çalışılıyor

İstanbul

Hindustan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, Çin'in Tibet Özerk bölgesi sınırına yakın olan eyaletin kuzeyindeki bir yola çığ düştüğünü duyurdu.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 57 kişinin çığ altında kaldığını, bunlardan 16'sının kurtarıldığını belirtti.

Çığdan etkilenen bölgeye ulaşımın olmadığına, hava koşullarının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığına dikkati çeken yetkililer, kayıp 41 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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