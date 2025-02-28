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Dünya

Dünya Gıda Programı: Zamzam Mülteci Kampı'nda çatışmaların yoğunlaşmasıyla gıda dağıtımını durdurmak zorunda kaldık

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Sudan Sözcüsü Leni Kinzli, Sudan'ın Zamzam Mülteci Kampı'nda çatışmaların yoğunlaşmasıyla gıda dağıtımını durdurmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Dünya Gıda Programı: Zamzam Mülteci Kampı'nda çatışmaların yoğunlaşmasıyla gıda dağıtımını durdurmak zorunda kaldık

Cenevre

Kinzli, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"Sudan'ın Kuzey Darfur bölgesindeki Zamzam Mülteci Kampı'nda çatışmaların yoğunlaşmasıyla gıda dağıtımını durdurmak zorunda kaldık." ifadesini kullanan Kinzli, saldırıların kampta kıtlık yaşayan insanlar için hayat kurtarıcı gıda ve beslenme yardımı dağıtımını geçici olarak durdurmaya zorladığını bildirdi.

Kinzli, "Son iki haftadır artan şiddet, ortaklarımıza güvenlik için personelini tahliye etmekten başka seçenek bırakmadı." dedi.

Son şiddet olaylarının kamptaki pazar alanını da yıktığını kaydeden Kinzli, bu durumun kamptaki yaklaşık 500 bin kişinin temel gıda ve malzemelere erişimden daha da uzak olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Kinzli, "Bu son şiddet dalgasından önce dahi Zamzam Mülteci Kampı'ndaki durum aylardır son derece kötüydü. Geçtiğimiz ağustos ayında kıtlık doğrulandı. İnsanlar hayatta kalmak için en uç önlemlere başvuruyor. Örneğin, genellikle hayvanları beslemek için kullanılan fıstık kabuklarını yiyorlar." ifadelerini kullandı.

Acil yardım çağrısı yapan Kinzli, bunun olmaması halinde Zamzam Mülteci Kampı'ndaki çaresiz binlerce kişinin ve özellikle çocukların açlıktan ölebileceğini bildirdi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti ve 9 milyona yakın kişi de ülke içinde yerinden edildi.

Ülkede, 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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