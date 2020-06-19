Hindistan'da 24 saatte 13 bin 586 Kovid-19 vakası görüldü
Hindistan'da son 24 saatte 13 bin 586 yeni Kovid-19 vakası görüldü, 336 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
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Hindistan'da son 24 saatte 13 bin 586 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, 336 kişi hayatını kaybetti.
NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 bin 586 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 380 bin 532'ye yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 336 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 12 bin 573'e çıktığı kaydedildi.
Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 10 bin 386 artışla 204 bin 711'e yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.