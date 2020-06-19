Euro
7.69
Dolar
6.86
BIST 100
112,492.40
Altın
1,729.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim istifa etti

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul’ün Koreler arası ilişkilerin kötüleşmesi nedeniyle sunduğu istifayı kabul etti.

Fuat Kabakcı   | 19.06.2020
Güney Kore Birleşme Bakanı Kim istifa etti

Ankara

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul’ün Koreler arası ilişkilerin kötüleşmesi nedeniyle sunduğu istifayı kabul etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanlığı Sarayı "Cheong Wa Dae” Sözcüsü Kang Min-seok, Devlet Başkanı Moon’un, Bakan Kim’in istifasını onayladığını açıkladı.

Kang, Moon’un, Kim ile akşam yemeğinde bir araya gelerek Bakan Kim’in istifasına ilişkin durumunu dinlediğini belirtti.

Birleşme Bakanı Kim, çarşamba günü Güney Kore ve Kuzey Kore arasında son zamanlarda artan gerilimin ardından Koreler arası ilişkilerde halkın barış yönündeki taleplerini karşılayamadığını belirtmiş ve ilişkileri istikrarlı bir şekilde yönetemediğinden dolayı sorumluluk alarak istifa etmek istediğini açıklamıştı.

Broşür krizi

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan, Kim Yo Jong, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.

Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo da Kuzey Kore'nin askeri bir provokasyonda bulunması halinde "en sert şekilde karşılık verileceği" uyarısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1238 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 667 kişi öldü
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 18 bini aştı
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü
Dünya Bankası: Kovid-19 eğitimde kalıcı kayba neden olabilir

Benzer haberler

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim istifa etti

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim istifa etti

Uzmanlar, Kuzey-Güney Kore geriliminin kısa ve orta vadede devam edebileceği görüşünde

Güney Kore'den Kuzey'in askeri provokasyonlarına karşılık verileceği uyarısı

Kuzey Kore sınırdaki turizm ve sanayi bölgelerine yeniden asker konuşlandıracak

Kuzey Kore sınırdaki turizm ve sanayi bölgelerine yeniden asker konuşlandıracak

Güney Kore'den, irtibat bürosunu havaya uçuran Kuzey Kore'ye 'güçlü karşılık' uyarısı

Güney Kore'den, irtibat bürosunu havaya uçuran Kuzey Kore'ye 'güçlü karşılık' uyarısı
Kuzey Kore, Koreler arası irtibat bürosunu havaya uçurdu

Kuzey Kore, Koreler arası irtibat bürosunu havaya uçurdu