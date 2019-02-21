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Dünya

Hindistan Pakistan'a yolladığı suyu kesecek

Hindistan Su Kaynakları Bakanı Gadkari, "Hükümetimiz, Pakistan'la paylaştığı suyu kesme kararı aldı. Suyu Cammu Keşmir ve Pencap'taki vatandaşlarımıza vereceğiz." dedi.

Behlül Çetinkaya  | 21.02.2019
Hindistan Pakistan'a yolladığı suyu kesecek

İslamabad

Hindistan Karayolu Taşımacılığı, Otoyol, Gemicilik, Su Kaynakları ve Ganj Nehri İhya Bakanı Nitin Gadkari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni bir baraj inşasına başladıklarını ve Pakistan'la paylaşılan suyun burada toplanacağını söyledi.

Pakistan'daki İndus Nehri'ni besleyen ve kontrolü Hindistan'da olan, bir kısmı Pakistan'la paylaşılan Ravi Nehri'ne yapılacak barajdan akan suların ise diğer barajlara yönlendirileceğini ifade eden Gadkari, şunları söyledi:

"Narendra Modi liderliğindeki hükümetimiz, Pakistan'la paylaştığı suyu kesme kararı aldı. Suyu Cammu Keşmir ve Pencap'taki vatandaşlarımıza vereceğiz. Ravi Nehri üzerindeki Şahpur-Kandi bölgesinde baraj inşasına başladık. Baraj, Cammu Keşmir'in kullanımı için su biriktirecek. Akan su ise İkinci Ravi-Beas bağlantısı üzerinden diğer rezerv alanlarına yönlendirilecek."

Gadkari'nin "Ulusal proje" olarak nitelendirdiği karar, 14 Şubat'ta Hindistan kontrolündeki Keşmir'de 44 askerin öldüğü saldırının peşinden geldi.

Saldırı sonrasında iki ülke arasındaki gerginlik tırmanmış, Hindistan, saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmiş, Pakistan ise bu suçlamaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

İndus Suları Anlaşması

Pakistan ile Hindistan arasında, Dünya Bankası garantörlüğünde 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'na göre, İndus Nehri'ni besleyen ve 6 nehirden doğu nehirleri olarak anılan Beas, Ravi ve Sutlej akarsularının kontrolü Hindistan'a verilmişti.

İndus'u daha çok besleyen bu üç nehirden akan suyun bir kısmını Pakistan'la paylaşmak zorunda olan Hindistan'ın, su akışını engelleyen baraj projeleri nedeniyle Pakistan, Dünya Bankasına gitmişti.

Dünya Bankası ile Hint ve Pakistanlı yetkililerin mayıs ayında Washington'da yaptığı toplantılar karar alınamadan sona ermişti.

Hindistan'ın inşa ettiği barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı ya da su baskını riskleri bulunuyor.

Pakistan ekonomisinin yüzde 20'si İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı.

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