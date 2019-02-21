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Dünya

İran'da 27 askerin öldüğü saldırıyla ilgili 8 kişi tutuklandı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan'da 27 askerin öldüğü terör saldırısıyla ilgili 8 kişi tutuklandı.

Muhammet Kurşun  | 21.02.2019
İran'da 27 askerin öldüğü saldırıyla ilgili 8 kişi tutuklandı

Tahran

Sistan-Beluçistan Adliyesi Genel Başkanı İbrahim Hamidi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, Zahidan'daki intihar saldırısında yer aldıkları şüphesiyle 8 kişinin tutuklandığını belirtti.

Açıklamada başka bilgi verilmedi.

Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde 13 Şubat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 27 asker hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı, bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti. Saldırının failleri olarak ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret eden İran, Pakistan yönetimini de sınır güvenliğini sağlamamakla suçluyor.

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