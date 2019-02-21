Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.04
Dolar
5.32
BIST 100
102,494.00
Altın
1,325.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Macron'un belediye binalarındaki portreleri çalındı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un bazı belediye binalarındaki portreleri çalındı.

Yusuf Özcan  | 21.02.2019
Macron'un belediye binalarındaki portreleri çalındı

Paris

Fransa basınında çıkan haberlerde, çevreci militanların, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lyon'da 2. bölge belediye binasında bulunan portresini çalarak "sembolik olarak cumhurbaşkanını rehin almayı" amaçladığı belirtildi.

Belediye Başkanı Denis Broliquier, olayın ardından portrenin çalınmasının, cumhuriyete karşı bir saldırı olduğu ve bunun hiçbir haklı gerekçesinin bulunmadığı açıklamasını yaptı.

Macron'un 5. Paris, Ustaritz ve ağustos ayında G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Biarritz belediyelerindeki portrelerinin de çalındığı bildirildi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'
İngiltere'de Corbyn karşıtı kampanyada yeni aşama
Devrimin 40. yılında 'siyasi fıkıh' ve pragmatizm arasında İran
Afrika Birliği: Değişim mi, statüko mu?

Benzer haberler

Fransa Ulusal Meclisinden referandum için yasa teklifine ret

Fransa Ulusal Meclisinden referandum için yasa teklifine ret

Air France Caracas seferlerini askıya aldı

Fransa'da grip salgını 2 bin 800 can aldı

'Fransa Yemen'de öldürüyor'

'Fransa Yemen'de öldürüyor'
Fransa'da her yıl 41 bin kişi alkolden ölüyor

Fransa'da her yıl 41 bin kişi alkolden ölüyor
Almanya ve Fransa, Avrupa'nın 'ortak sanayi politikası' için anlaştı

Almanya ve Fransa, Avrupa'nın 'ortak sanayi politikası' için anlaştı