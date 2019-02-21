Macron'un belediye binalarındaki portreleri çalındı
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un bazı belediye binalarındaki portreleri çalındı.
Paris
Fransa basınında çıkan haberlerde, çevreci militanların, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lyon'da 2. bölge belediye binasında bulunan portresini çalarak "sembolik olarak cumhurbaşkanını rehin almayı" amaçladığı belirtildi.
Belediye Başkanı Denis Broliquier, olayın ardından portrenin çalınmasının, cumhuriyete karşı bir saldırı olduğu ve bunun hiçbir haklı gerekçesinin bulunmadığı açıklamasını yaptı.
Macron'un 5. Paris, Ustaritz ve ağustos ayında G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Biarritz belediyelerindeki portrelerinin de çalındığı bildirildi.
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