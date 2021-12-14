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Dünya, Koronavirüs

Hindistan gelecek yıl 5 milyar doz Kovid-19 aşısı ihraç edecek

Hindistan gelecek yıl 5 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretmeyi ve ihraç etmeyi planlıyor.

Mehmet Alaca   | 14.12.2021
Hindistan gelecek yıl 5 milyar doz Kovid-19 aşısı ihraç edecek

Ankara

The Hindu'da yer alan habere göre, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, ülkesinin "dünyayı daha güvenli bir yer" haline getirmek için uygun fiyatlara aşı üretmeyi ve ihraç etmeyi planladığını söyleyerek, "Gelecek yıl 5 milyar doz aşı üretmeye çalışacağız." dedi.

Hindistan'da 945 milyonluk yetişkin nüfusun yüzde 80'den fazlası ilk aşıyı, yüzde 50'si de her iki aşıyı olurken, yerel ve küresel talepleri karşılamak için günde yarım milyon doz üretiliyor.

Singapur'da aşısızlara yeni önlemler alınıyor

Omicron varyantı vakalarının artışa geçtiği Singapur'da ise bugün yapılan açıklamada, aşı olmayanlara ilişkin kuralların sıkılaştırılacağı bildirildi.

South China Morning Post'a göre, halihazırda alışveriş merkezleri, sinemalar ve kütüphanelere erişimi engellenen aşısız kişiler, şubat ayından itibaren otellere, kapalı spor tesislerine ve cenaze törenlerine de giremeyecek.

Yetkililer, kararı "potansiyel olarak büyük bir salgın dalgasına karşı korunmak için önleyici adım" olarak nitelendiriyor.

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