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Dünya, Koronavirüs

Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 887 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 2 bin 887 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 03.06.2021
Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 887 kişi öldü

Ankara

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 134 bin 154 vaka kaydedilirken, virüse yakalanan 2 bin 887 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 441 bin 986'ya çıktığı ülkede, bugüne kadar 337 bin 989 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Pozitif test oranının yüzde 6,8, iyileşme oranının ise yüzde 92,8 olduğu ülkede halen 1 milyon 713 bin 413 hastanın tedavisi sürüyor.

Uygulanan aşı sayısı 221 milyonu geçti

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında şimdiye dek yaklaşık 221 milyon 40 bin doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

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