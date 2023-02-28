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Dünya

Hindistan, Cammu Keşmir'de milis güçleri canlandırıyor

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki milisleri yeniden silahlandırmaya başladığı belirtildi.

Murat Karadağ   | 28.02.2023
Hindistan, Cammu Keşmir'de milis güçleri canlandırıyor Fotoğraf: Faisal Khan/AA

Ankara

AP'nin özel haberine göre, Hint yetkililer, bölge halkını silahlandırılarak eğitimine yeniden başladı.

Haberde, geçen yıl ağustosta yeni düzenlemeyle gözden geçirileceği açıklanan milis güçlerin, ocakta direnişçiler tarafından yapıldığı ileri sürülen silahlı saldırıların ardından Hindistan hükümeti tarafından yeniden canlandırılmaya başlandığı kaydedildi.

Yeniden kurulan milis gücüne katılan eski Hint asker Satish Kumar, yetkililerin kendisine yarı otomatik tüfek ile yüz mermi verdiğini söyledi.

Kendisini yeniden asker gibi hissettiğini belirten Kumar, milis gücüne katılma sebebinin korkularıyla mücadele ederek ailesini korumak olduğunu aktardı.

Hint yetkililer, saldırıların yaşandığı Cammu Keşmir'in Dhangri bölgesinde son bir ayda en az yüz erkek milise silah eğitimi verildiğini ve Rajouri kentindeki silah ruhsatı yasağının kaldırıldığını duyurdu. Hükümetin ayrıca milis gücüne katılanlara ilk kez aylık 4 bin rupi (yaklaşık 910 lira) maaş bağladığı belirtildi.

Nüfusunun yüzde 30'unu Müslümanların oluşturduğu Dhangri bölgesinde yaşayan Mohammed Mushtaq, iki arkadaşıyla birlikte milis gücüne katılmak istediğini ancak taleplerinin reddedildiğini söyledi.

Mushtaq, "Yıllarca beraberce ve aynı sosyal sistemde yaşam sürdük ancak parmaklar bize doğrultuldu." ifadesini kullandı

Komşusu Mushtaq ve diğer Müslümanların milis gücüne katılım başvurusunun reddedilmesini eleştiren Kumar, kararın tamamen "keyfi" olduğunu savundu.

Öte yandan bazı uzmanlar, sivil milis gücünü destekleme politikasının Cammu Keşmir bölgesinden daha çok istikrarsızlığa ve çatışmalara yol açacağını düşünüyor.

Hükümet verilerine göre, geçmişte Cammu bölgesinde çok sayıda milis hakkında tecavüz, cinayet ve isyanın da yer aldığı 200'den fazla suç davası bulunuyor.

Hindistan hükümetinin sivilleri silahlandırma politikasının çok eskilere dayandığı biliniyor. Maocu asilere karşı da Salwa Judum milis gücünü 2005'te kuran Hindistan, üyelerinin keyfi uygulamaları ve suça bulaştığı şikayetleri üzerine grubu 2011'de dağıtmıştı.

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