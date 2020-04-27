Hindistan Başbakanı Modi: Sokağa çıkma yasağı binlerce hayat kurtardı
Hindistan Başbakanı Modi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sayesinde binlerce hayat kurtarıldığını söyledi.
Ankara
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Yapılan yazılı açıklamaya göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, eyalet yöneticileriyle video konferans görüşmesi yaptı.
Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için konulan sokağa çıkma yasağından olumlu sonuçlar alındığını savunan Modi, yasak sayesinde "binlerce hayat" kurtarıldığını söyledi.
Kovid-19'un gelecek aylarda da görünür olmayı sürdüreceğini belirten Modi, sosyal mesafe uygulanması ve maske takılması gibi önlemlerin başarılı olduğunu vurguladı.
Başbakan Modi, ülkede 3 Mayıs'a kadar sürmesi planlanan sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin ise bilgi vermedi.
Yaklaşık 1,3 milyar nüfuslu ülke Hindistan'da, 23 Mart'ta alınan bir kararla ülke genelinde salgınla mücadele çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve 14 Nisan'da bitmesi planlanan yasak uzatılmıştı. Yasak nedeniyle metropollerde mahsur kalan binlerce işçi protesto gösterileri düzenlemiş, bazı sığınmacı kamplarına gıda maddeleri ulaştırılamadığı belirtilmişti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan'da şu ana kadar 27 bin 977 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi, 884 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.