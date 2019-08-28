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Dünya

Heniyye'den Gazze'deki patlamalarla ilgili 'komplo' değerlendirmesi

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Gazze'nin batısındaki patlamalarla ilgili, "Gazze'nin tüm komploların üstesinden geleceği" değerlendirmesinde bulundu.

Gülşen Topçu   | 28.08.2019
Heniyye'den Gazze'deki patlamalarla ilgili 'komplo' değerlendirmesi

İstanbul

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'nin batısındaki patlamalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, patlamaların ne boyutta olursa olsun kontrol altına alınacağını, güvenlik güçlerinin her türlü koşulun üstesinden gelebilecek güçte olduğunu ifade etti.

Patlamalarla ilgisi olanların bulunacağından emin olduğunu kaydeden Heniyye, "Gazze tüm komploların üstesinden gelecek. Savaş ve ablukayla gerçekleştiremediklerini bu tür eylemlerle de gerçekleştiremeyecekler." ifadesini kullandı.

Gazze'nin batısında meydana gelen 2 ayrı patlamada ilk belirlemelere göre 2 polis şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı patlamaların ardından tüm emniyet birimlerinde teyakkuza geçildiğini duyurmuştu.

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