Heniyye'den Gazze'deki patlamalarla ilgili 'komplo' değerlendirmesi
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Gazze'nin batısındaki patlamalarla ilgili, "Gazze'nin tüm komploların üstesinden geleceği" değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'nin batısındaki patlamalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, patlamaların ne boyutta olursa olsun kontrol altına alınacağını, güvenlik güçlerinin her türlü koşulun üstesinden gelebilecek güçte olduğunu ifade etti.
Patlamalarla ilgisi olanların bulunacağından emin olduğunu kaydeden Heniyye, "Gazze tüm komploların üstesinden gelecek. Savaş ve ablukayla gerçekleştiremediklerini bu tür eylemlerle de gerçekleştiremeyecekler." ifadesini kullandı.
Gazze'nin batısında meydana gelen 2 ayrı patlamada ilk belirlemelere göre 2 polis şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
İçişleri Bakanlığı patlamaların ardından tüm emniyet birimlerinde teyakkuza geçildiğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.