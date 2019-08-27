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Dünya

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 1 kişi ağır yaralandı.

Afra Aksoy   | 27.08.2019
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu

Gazze

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 1 kişi ağır yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'nin batısına düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 1'i ağır yaralandı.

Açıklamada saldırıya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Gazze'deki Ed-Dahduh kavşağı yakınlarında bir patlamanın meydana geldiği, ilgili birimlerin olayı takip ettiği belirtildi.

Görgü tanıkları da Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava bölgesinde bir patlamanın meydana geldiğini kaydetti.

Polis kontrol noktasında ikinci patlama

Gazze'nin batısında polis kontrol noktasında meydana gelen ikinci bir patlamada yaralananlar olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Aclin bölgesinde yer alan Er-Reşid es-Sahili Caddesi'ndeki polis kontrol noktasında ikinci bir patlama meydana geldi. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan, Gazze İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava bölgesinde meydana gelen patlamada 2 polisin şehit olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı ise şehit olan kişilerin Selame Macid en-Nedim ile Ala Ziyad el-Garabili olduğunu açıkladı. 

İçişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıların ardından tüm emniyet birimlerinde teyakkuza geçildiğini duyurdu.

İsrail yalanladı

İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki hedeflere yönelik saldırı düzenlenmediğini, bu yöndeki haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.

Gazze'deki ilk patlamayla ilgili Sağlık Bakanlığı "İsrail'in düzenlediği saldırı", İçişleri Bakanlığı ise "patlama" ifadesini kullanılmıştı. Sağlık Bakanlığı, olayda 2 Filistinlinin şehit olduğunu, 1 kişinin ağır yaralandığını kaydetmişti.

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