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Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Heniyye Lübnan Meclis Başkanı'yla ABD'nin sözde barış planını görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile ABD'nin sözde barış planının Filistin davasına olumsuz yansımalarını görüştü.

Hacer Başer   | 03.02.2020
Heniyye Lübnan Meclis Başkanı'yla ABD'nin sözde barış planını görüştü

Gazze

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planının Filistin davasına olumsuz yansımalarının ele alındığı görüşmede Heniyye, Lübnan'ın Filistinlilerin yanında durarak takındığı tavırdan övgüyle söz etti.

Arap ve İslam ülkelerinin, Filistin'in sözde barış planını reddeden tutumunu desteklemesinin önemine dikkati çeken Heniyye, Berri'den, Filistin davasının geleceğini görüşmek üzere Filistinli grupların ve ulusal güçlerin liderleriyle Mısır'ın başkenti Kahire'de toplantı düzenlemesi için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı teşvik etmesini istedi.

Ülkesinin, sözde barış planına karşı tutumuna vurgu yapan Nebih Berri de Filistin halkının haklarını desteklediklerini belirtti.

Berri, tek taraflı plana karşı durabilmek için önce Filistin'de birliğin sağlanması, ardından İsrail'e direniş gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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