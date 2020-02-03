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Dünya

İngiltere'de terör mahkumlarının erken tahliyesine son verilecek

İngiltere Başbakanı Johnson, erken tahliye edilen bir terör mahkumunun Londra'da iki kişiyi bıçaklamasına ilişkin yaptığı açıklamada bu uygulamayı durduracaklarını söyledi.

Hasan Esen   | 03.02.2020
İngiltere'de terör mahkumlarının erken tahliyesine son verilecek

Greater London

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Londra'da iki kişinin yaralandığı, saldırganın da polis tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Saldırganın terör suçundan hüküm giydiğine dikkat çeken Johnson, "tersine radikalleşmenin" çok zor olduğunu ifade etti.

Johnson, bu nedenle erken tahliye uygulaması konusunda sabrının tükendiğine vurgu yaparak, "Kamuya tehdit oluşturmaya devam edenler için otomatik erken tahliye fikri, kullanım ömrünü doldurdu." dedi.

Hükümetin bugün erken tahliyelerin önüne geçilmesine dönük yapacağı yeni düzenlemeleri duyurması bekleniyor.

Bıçaklı saldırı

Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde 20 yaşındaki Sudesh Amman, dün yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) bıçaklı saldırı gerçekleştirmiş ve bunun üzerine polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Polisin terör bağlantılı ilan ettiği olayda yaralanan iki kişinin hayati tehlikesi kalmazken, saldırganın terör dokümanları bulundurmak ve yaymak suçundan 3 yıl hapis cezası aldığı ancak infaz kanunları uyarınca bu sürenin yarısını doldurduktan sonra tahliye edildiği açıklanmıştı.

Kasım'daki saldırı da terör hükümlüsü tarafından gerçekleştirilmişti

Londra'nın merkezindeki London Bridge'de (Londra Köprüsü) 29 Kasım 2019'da düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, polis saldırganı yine vurarak öldürmüştü.

Saldırganın terör saldırısı planlama suçundan 16 yıl hapse mahkum edildiği ancak infaz kanunları uyarınca erken salındığı belirlenmişti. Hükümet, önlem olarak erken tahliyelerin önüne geçileceğini açıklamıştı.

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