Dolar
35.76
Euro
37.35
Altın
2,753.44
ETH/USDT
3,182.40
BTC/USDT
102,901.00
BIST 100
10,118.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hawaii'de Kilauea Yanardağı'ndaki hareketlilik sürüyor

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak gösterilen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda geçen hafta başlayan hareketliliğin devam ettiği bildirildi.

Nuri Aydın  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Hawaii'de Kilauea Yanardağı'ndaki hareketlilik sürüyor

Honolulu

Hawaii Volkan Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'ta başlayan hareketliliğin artarak sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, aralıklarla hareketlenen ve lav atan yanardağın dün yerel saatle 13.30 sularında 7'nci kez 40 metreye kadar lav püskürttüğü ve gökyüzüne dumanların yükseldiği belirtildi.

Öte yandan, yetkililer, yanardağın da içinde bulunduğu ulusal parkta ziyaretçileri güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
D-8 Teşkilatı Sekreteryasının İstanbul'daki yeni binasının açılışı yapıldı
SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşlarını sürdürdü
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden şüpheli adliyede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic'i kabul etti
Kartalkaya'daki yangında 78 kişinin öldüğü otelin müdürü resmi kayıtlarda "resepsiyon personeli"ymiş

Benzer haberler

Hawaii'de Kilauea Yanardağı'ndaki hareketlilik sürüyor

Hawaii'de Kilauea Yanardağı'ndaki hareketlilik sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet