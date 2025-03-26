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Dünya

Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın lav püskürtmeye devam ettiğini bildirdi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Irmak Akcan  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Ankara

USGS'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yanardağın on beşinci püskürtme evresine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, her biri 5 ila 10 dakika süren ve kraterin kuzey menfezinde meydana gelen lav püskürtmelerinin ardından güney menfezinin de aktif hale geldiği kaydedildi.

Her iki menfezden gelen lavlar kraterin tabanının yaklaşık yüzde 5'ini kapladığı ifade edilen açıklamada, püskürtmeler esnasında lav sütunlarının 50 ila 100 metre yüksekliğe kadar ulaştığı bildirildi.

Aralık 2024'ten bu yana Kilauea Yanardağı, toplamda 15 kez lav püskürttü.

Bu püskürtmelerin en kısası 13 saat, en uzunu ise 8 gün sürdü.

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