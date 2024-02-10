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Dünya

Hawaii'de 5,7 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Büyük Ada'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aleyna Çil  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Hawaii'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün eyalete bağlı Büyük Ada'nın Pahala yerleşim biriminin 2 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi.

Depremin yerin 36,8 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle "tsunami" beklenmediğini kaydetti.

Deprem, merkezin yaklaşık 322 kilometre kuzeyindeki Oahu Adası'ndaki Honolulu'dan hissedildi.

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