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Dünya, Asrın felaketi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Türkiye'ye tıbbi cihaz desteğinde bulundu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden ötürü Türkiye'ye röntgen cihazlarının yanı sıra çeşitli mobil tıbbi ekipman yardımında bulundu.

Aşkın Kıyağan   | 28.02.2023
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Türkiye'ye tıbbi cihaz desteğinde bulundu

Viyana

UAEA'dan yapılan açıklamada, yıkıcı deprem nedeniyle Türkiye'ye acil yardım paketinin ilkinin gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, depremlerin ardından çok sayıda üye ülkenin yanı sıra özellikle ABD ve Japonya'nın bu konuda Ajansa destek olduğu belirtildi.

İlk acil yardım paketinde portatif ve mobil röntgen cihazlarının bulunduğu aktarılan açıklamada, söz konusu tıbbi ekipmanların depremde zarar gören cihazların yerine kullanılacağı ifade edildi.

Ajansın depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye yönelik desteğinin devam edeceği kaydedilen açıklamada, ilerleyen haftalarda röntgen cihazlarının yanı sıra çeşitli teknik ekipmanların da bölgeye gönderileceği belirtildi.

Zarar görmüş evlerin tespiti için kullanılan cihazların da bölgeye ulaştırılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin de görüşlerine yer verildi.

Grossi, ABD ve Japonya'ya katkılarından ötürü teşekkür ederek, "Uzmanların ihtiyaç duyduğu ek tıbbi ekipmanları gönderiyoruz ve teknik destek teklifinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Grossi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ajansın ilk yardım paketinin Türkiye'ye ulaştığını belirterek, yardımları taşıyan Türk Hava Yolları'nın kargo uçağına ait görselleri paylaştı.

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