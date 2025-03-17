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Dünya

"Hassas ülkeler" listesine alınan Güney Kore, ABD ile temaslarını sürdürecek

Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, "hassas ülke" olarak belirlenmelerinin yol açabileceği olumsuzlukları önlemek amacıyla ABD ile temasa geçilmesi çağrısında bulundu.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
"Hassas ülkeler" listesine alınan Güney Kore, ABD ile temaslarını sürdürecek

Ankara

Yonhap'ın haberine göre Choi, ABD Enerji Bakanlığının (DOE) Güney Kore'yi durumu "hassas ülkeler" listesinin en düşük kategorisine almasına ilişkin açıklama yaptı.

Choi, ABD'nin Güney Kore'yi "hassas ülke" olarak belirlemesinin, iki ülkenin enerji işbirliği üzerindeki olumsuz etkisini önlemek için ABD ile temasa geçilmesi talimatını verdi.

Güney Kore ile ABD arasındaki bilim, teknoloji ve enerji işbirliğinin, bu durumdan etkilenmemesini sağlamak amacıyla ilgili hükümet kurumlarının durumu Washington'a "aktif şekilde açıklamasını" talep eden Choi, özellikle Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun'dan da Amerikalı mevkidaşıyla görüşmesini istedi.

ABD Enerji Bakanlığı, 15 Mart'ta, Güney Kore'deki başarısız sıkıyönetim girişimi sonrası bu ülkeyi "durumu hassas ülkeler listesinin en düşük kategorisine" aldığını bildirmişti.

DOE tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore'yi "durumu hassas ülkeler listesinin en düşük kategorisine" alma kararının eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından verildiği belirtilmişti.

"Durumu hassas ülkeler listesi"

DOE'nin tanımına göre ülkeler, ulusal güvenlik, bölgesel istikrarsızlık, ulusal ekonomik güvenliğe tehdit, teröre destek veya nükleer konular gerekçesiyle "durumu hassas ülkeler listesine" alınabiliyor.

Ülkelerinin bu listeye alınması durumunda Güney Koreli araştırmacıların, DOE ile bağlantılı projelerde çalışmasının güçleşeceği yorumu yapılıyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, 11 Mart'ta, ABD'nin ülkeyi "durumu hassas ülkeler listesine" almayı göz önünde bulundurduğunu gayriresmi kaynaklardan öğrenildiğini belirtmişti.

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