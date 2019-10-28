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Dünya

Hamburg'ta Sol Partili Özdemir'e 'PKK sembolü' cezası

Hamburg Eyalet Meclisi Üyesi Özdemir, terör örgütü PKK'nın sözde sembolünü sosyal medyada paylaştığı için para cezasına çarptırıldı

Cüneyt Karadağ   | 28.10.2019
Hamburg'ta Sol Partili Özdemir'e 'PKK sembolü' cezası

Berlin

Hamburg Eyalet Meclisi Sol Parti Grup Eşbaşkanı Cansu Özdemir, "Almanya'da yasaklı olan terör örgütü PKK'ya ait sembolü Twitter'da paylaştığı" gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Hamburg Altona Mahkemesinde görülen davada, Özdemir'e 2017'de Twitter hesabında "PKK yasağı kaldırılsın" şeklinde paylaşımda bulunduğu ve sözde PKK sembolünü kullandığı için 4 bin 500 avro para cezası verildi.

Hakim, Cansu Özdemir'in bu cezasını tecil etti ancak kamu yararına çalışan bir derneğe de 1000 avro bağışta bulunmasına karar verdi.

Özdemir'in karara itiraz edeceği bildirildi.

PKK, Almanya'da 1993'ten bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.

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