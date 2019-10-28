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Dünya

Irak'ta Şii lider Sadr’dan 'erken seçim' çağrısı

Irak’taMukteda es-Sadr, Başbakan Abdulmehdi'ye erken seçim çağrısı yaptı.

Haydar Karaalp   | 28.10.2019
Irak'ta Şii lider Sadr’dan 'erken seçim' çağrısı

İstanbul

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Adil Abdulmehdi'ye erken seçim çağrısında bulundu.

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gösterilerin devam etmesi gerektiğini belirterek, güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahalesini de kınadı.

Açıklamasında, protestoculara seslenen Şii lider, "Gösterinize devam edin, meclis oturumunda yolsuzluk yapanların cezalandırılması ele alınmadı." ifadelerini kullandı.

Sadr, ayrıca Başbakan Abdulmehdi’ye ülkeyi uluslararası toplumun gözetiminde erken seçime götürmeye çağırdı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.




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